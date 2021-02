Il Cagliari è pronto al cambio in panchina: in pole c’è un ex allenatore della Fiorentina

Venerdì sera è arrivata la nona sconfitta su dieci partite in Serie A per il Cagliari di Eusebio Di Francesco che, nonostante abbia rinnovato da poche settimane il suo contratto con i sardi, sarebbe ora a un passo dall’esonero. Tra i nomi spuntati nelle ultime ore c’è anche l’ex allenatore della Fiorentina Primavera Leonardo Semplici. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, in questi minuti ci sarebbero stati ulteriori contatti tra le parti e si starebbe cercando l’intesa. Gli altri nomi in ballo sono Donadoni e Andreazzoli. Sembra tramontata l’idea Montella.

Il prossimo mister di Duncan, Sottil e Simeone, potrebbe essere un fiorentina DOC.