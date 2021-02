Il caso Amrabat e la dimostrazione di un dogma di Prandelli

Ha fatto discutere la polemica di Sofyan Amrabat al momento della sostituzione durante il secondo tempo di Fiorentina-Spezia. In vantaggio 1-0 e con il marocchino ammonito, Prandelli ha deciso di sostituirlo per far entrare Borja Valero: una scelta che il tecnico ha motivato nella conferenza stampa di fine partita (LEGGI QUI).

Il caso, fortunatamente, è rientrato subito dopo la fine della partita, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri (LEGGI QUI). Amrabat verrà multato, ma fin dalla prossima partita tornerà a guidare il centrocampo viola. La decisione di Prandelli, però, sommata alla panchina iniziale di Castrovilli, non fa altro che confermare che in questa Fiorentina nessuno ha il posto assicurato.