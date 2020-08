Il Chelsea mette la freccia per Thiago Silva: accordo in vista?

Come svelato nelle ultime ore dal diretto interessato (LEGGI QUI), la Fiorentina ci ha provato per Thiago Silva e non ha ancora perso le speranze di firmare il difensore brasiliano. Negli ultimi minuti, però, dalla Francia arriva un’indiscrezione che allontana l’ormai ex Paris Saint-Germain dalla Viola.

Secondo quanto riportato da Téléfoot infatti, il classe ’85 avrebbe trovato l’accordo con il Chelsea ed entro la fine della settimana apporrà la sua firma sul contratto – che dovrebbe essere annuale – con i Blues.