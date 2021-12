Il CIES stila la Top 11 della prima parte di stagione… e lascia fuori Vlahovic! Ecco chi è stato preferito all’attaccante della Fiorentina

L’osservatorio calcistico del CIES ha nominato la squadra composta dai migliori giocatori della prima parte di stagione in base all’indice di performance. Oggetto dell’indagine sono stati i calciatori che hanno collezionato almeno 900 minuti da inizio campionato fino al 15 dicembre. Di seguito la Top 11: Handanovic; Di Lorenzo, Tomori, Koulibaly, Theo Hernandez; Calhanoglu, Fabian Ruiz, Brozovic; Berardi, Lautaro Martinez, Leao.

A leggere questa formazione ideale, certo, fa decisamente strano non trovare il nome di Dusan Vlahovic. Evidentemente i 16 gol segnati in 18 partite dall’attaccante della Fiorentina non sono bastati, ma per fortuna questa è solo una formazione frutto di statistiche che in campo non scenderà mai. Invece i gol di Vlahovic sono tutti reali e stanno decisamente facendo godere i tifosi della Fiorentina.