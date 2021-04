Il Cocco di Rocco. La nuova, grande, sfida di Commisso

L’abbraccio di ieri pomeriggio fra il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e il centravanti viola, Dusan Vlahovic, è la fotografia dei buoni rapporti che ci sono fra i due. Gesti sorrisi evidenti e palleggi in campo.

Che possa essere questo un antipasto per il rinnovo di contratto? E’ presto per dirlo. La questione resta in ballo, anche se il Corriere dello Sport-Stadio lo ha soprannominato ‘il cocco di Rocco’. Un bell’appellativo non c’è che dire.

Prolungare l’accordo che scade nel giugno 2023 sarà una bella sfida per il presidente che dovrà evitare di lasciar partire questo ragazzo di bellissime speranze, dopo aver perso Chiesa ad inizio ottobre 2020.