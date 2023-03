Il Comitato Vitabilità osteggia il rifacimento del Franchi e del quartiere di Campo di Marte: “Bisogno di edificare è di chi vuol speculare. L’amministrazione vuol portare in porto il progetto disastroso”

Il restyling dello stadio Artemio Franchi, l’impianto che ospita le partite casalinghe della Fiorentina, e del quartiere di Campo di Marte viene osteggiato dal Comitato Vitabilità. Per conto del quale, la portavoce Francesca Marrazza, su Tag24.it, ha fatto un riepilogo della vicenda dicendo: “Nel periodo pre-pandemico l’amministrazione si è accollata le spese del restauro e ha messo a bando un’area addetta al verde pubblico per rendere appetibile il tutto, con un’area ricettiva grande e un centro direzionale. Dopo il Covid c’è stato il Pnrr e sono arrivati i soldi per il Franchi e Campo di Marte”. I possibili cambiamenti del quartiere potrebbero stravolgerne la natura di “polmone verde della città dove tutti fanno sport” racconta Marrazza “il quartiere è abbastanza autosufficiente, l’unico bisogno di edificare è di chi vuol speculare”.

Una questione per cui è stato anche richiesto un Consiglio comunale urgente da parte del Comitato ma, come racconta spiega ancora Marrazza “abbiamo chiesto chiarimenti e ci è stato dato solo un rendering: volevamo misure però più certe e al consiglio comunale ci è stato impedito di parlare. L’amministrazione non ha intenzione di parlare e vuole portare in porto il progetto disastroso”.