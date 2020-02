Il comunicato ufficiale della Lega tarda ad arrivare, ma niente paura: Udinese-Fiorentina si giocherà come da programma

Anche se ancora non c’è l’ufficialità, è praticamente certo che Udinese-Fiorentina si giocherà Sabato alle ore 18 come da programma. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, la società viola ha confermato il viaggio verso Udine fissato per Venerdì sera, appunto per scendere in campo il giorno dopo. Destinate ad andare a vuoto dunque le proteste del presidente della regione Friuli Fedriga e del presidente dell’Udinese Soldati, che chiedevano un rinvio del match. I motivi dietro il mancato arrivo dell’annuncio ufficiale da parte della Lega Calcio, dunque, sembrano solo burocratici. Ma Udinese-Fiorentina si giocherà, Sabato alle ore 18, in una Dacia Arena senza tifosi.