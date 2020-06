Il consigliere leghista attacca Lirola: “Ha preso una multa e l’ha stracciata. Un atteggiamento deprimente”

Il Consigliere Comunale della Lega al Comune di Scandicci, Christian Braccini ha denunciato sui social un fatto che riguarderebbe il giocatore della Fiorentina Pol Lirola. Secondo la ricostruzione riportata anche dal Capogruppo Leghista Leonardo Batistini, Lirola avrebbe parcheggiato in Piazza Strozzi, sarebbe entrato in un locale con una ragazza e, una volta uscito, avrebbe rifiutato un autografo e poi strappato una multa presente sulla sua macchina.

Questo il post del consigliere: “Io Braccini Christian (consigliere di Scandicci) ho visto una scena squallida.. Un giocatore di cui non farò nomi (Lirola) appartenente alla categoria calciatori professionisti della squadra della città di Firenze ovvero Fiorentina adottare un atteggiamento deprimente…ora vi presenterò gli atti e a voi i giudizi…oltre che a rifiutarsi di fare una foto con l’unico ragazzo che c’era lì… Sindaco Nardella che si fa? Polizia municipale che si fa? Non è che con targa spagnola e milioni da buttare si fa passare anche questa vero???? Condividete per avere rispetto e giustizia…. Lirola a questo giro t’è andata male… Paga e ricordati Dio ti perdona io no…. Christian Braccini”