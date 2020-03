Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid , è morto in serata all’età di 76 anni a causa del Coronavirus dopo che aveva combattuto per una settimana in ospedale. Sanz è stato presidente del Real Madrid dal 1995 al 2000. Con lui ai vertici del club i Blancos hanno vinto la Champions League ad Amsterdam nel 1998 contro la Juventus, tornando così ad aggiudicarsi il trofeo dopo 32 anni.