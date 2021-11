Spazio viola sul Corriere dello Sport-Stadio, in prima pagina: “Allarme Fiorentina, difesa da inventare”. A pagina 19, in taglio alto: “Guai viola, Nastasic KO e difesa da improvvisare”. In taglio basso: “Castrovilli: ‘Ora studio da punta’”. Di spalla: “Nuovo tampone per Gonzalez, è ancora positivo”.