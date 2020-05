Il Corriere dello Sport-Stadio: L’occasione a parametro zero

Sul Corriere dello Sport-Stadio, in prima pagina c’è il titolo: “Tridente da favola per la nuova viola”. A pagina 22: “Tridente viola è già da sogno” e in sommario: “Ribery-Chiesa-Vlahovic di nuovo insieme, luce per gli occhi dei tifosi che si aspettano magie”. In taglio basso il mercato: “Vertonghen a zero. Idea Bellagarde”.

0 0 vote Article Rating