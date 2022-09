Il Corriere dello Sport-Stadio: Viola padrona

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna di Firenze de Il Corriere dello Sport-Stadio, troviamo: “Viola padrona. Spaventa la Juve, pareggia in rimonta e Jovic sbaglia un rigore: 1-1”. L’approfondimento alle pagine 6-7: “Italiano sbatte su Perin”. Sottotitolo: “I bianconeri, attesi nella sfida Champions di martedì a Parigi, tirano il freno dopo dieci minuti. La Fiorentina però non ne approfitta in pieno: colpa di un attacco poco efficace opposto a una difesa robusta e a un portiere in gran forma”. Poi la moviola e le pagelle: “Sottil inventa, Kean malissimo”.

Alle pagine 8-9, le parole dei due tecnici. Sempre a pagina 8, in basso, le dichiarazioni di Kouamé: “«Dovevo partire, ma il tecnico mi ha convinto»”.