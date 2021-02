Il Crotone ha contattato l’ex viola Semplici per prendere il posto di Stroppa: ecco la risposta del tecnico fiorentino

Tiene banco in casa Crotone la questione allenatore. Con i rossoblù ultimi in classifica a dieci punti dalla Fiorentina, la panchina di Stroppa traballa e nelle prossime settimane potrebbe saltare a favore di un altro allenatore.

In caso di esonero, comunque, il suo sostituto non sarà un tecnico che con la Fiorentina ha molto a che fare. Infatti Leonardo Semplici, originario di Firenze ed ex allenatore della Primavera viola, ha declinato la proposta dei dirigenti del Crotone che lo avevano contatto per sostituire Stroppa. A riportarlo è tuttomercatoweb.