Il derby toscano “di Primavera” per riconfermare la Fiorentina una potenza giovanile, ma in difesa…

La scorsa stagione, almeno in campionato, non ha regalato grandi emozioni alla Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, che si è posizionata al dodicesimo posto senza raggiungere le fasi finali del torneo. La vittoria della terza Coppa Italia consecutiva ha reso decisamente meno amara l’annata. Quest’anno invece il rendimento della formazione giovanile viola sembra essere cambiato radicalmente: cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, 16 punti e secondo posto in solitaria.

Domani il derby contro l’Empoli a Sesto Fiorentino. Anche gli azzurri sono partiti bene in campionato, stazionando al sesto posto con 13 punti guadagnati. Una partita difficile per riconfermare la Fiorentina una potenza giovanile dopo una stagione non facile. Davanti la Roma se la vedrà in casa con il Bologna, dietro la Juventus sarà impegnata in trasferta con il Milan. Gare sulla carta facili per le dirette avversarie viola. C’è da vincere per rimanere agganciati lassù.

In difesa non ci sarà Frison, che sarà convocato in Prima Squadra. Assente anche Lucchesi, con un’emergenza difensiva che dunque dalla Fiorentina di Italiano si trasferisce a quella di Aquilani, che sarà senza i due centrali titolari. In attacco out i due convocati da Italiano: Munteanu e Distefano.