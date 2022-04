Il doppio record di Torreira

Un gol per conseguire un doppio record, i classici due piccioni con una fava. La rete realizzata da Lucas Torreira in Fiorentina-Venezia è servita al centrocampista viola per raggiungere quota cinque segnature in questo campionato.

Si tratta del suo massimo in carriera da quando si è trasferito in Europa. Ma non solo, ora è anche il calciatore della rosa viola ad aver segnato di più in stagione, visto che Vlahovic, come sappiamo benissimo, da fine gennaio ha lasciato la squadra.