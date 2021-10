Il dubbio di Italiano: chi affiancare a Gonzalez e Vlahovic?

Visti i numerosi indisponibili, sono ben pochi i dubbi di formazione per mister Italiano a due giorni da Fiorentina-Cagliari. In attacco sono due le certezze: Nico Gonzalez, che tornerà dal 1’ dopo la panchina contro il Venezia, e Dusan Vlahovic, atteso alla prova del nove del Franchi (LEGGI QUI).

L’unico ballottaggio per il tridente offensivo riguarda la terza ed ultima maglia da titolare. Considerato l’assenza di Sottil per squalifica, il tecnico della Fiorentina dovrà scegliere uno tra Callejon e Saponara. Lo spagnolo, nonostante la fiducia di Italiano, non sta rendendo all’altezza delle aspettative e potrebbe cominciare dalla panchina contro il Cagliari.

Sale la candidatura dell’ormai ex trequartista, che ha giocato 90’ contro l’Udinese prima di saltare il Napoli per un problema fisico e restare in panchina per tutta la partita contro il Venezia.