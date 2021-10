Vlahovic alla prova del Franchi. Un solo modo per allontanare le critiche

Fiorentina-Cagliari sarà la prima partita che si disputerà all’Artemio Franchi dopo l’aumento della capienza negli stadi, passata dal 50 al 75%. Tornerà il tifo organizzato, già presente al Penzo per assistere alla brutta partita della Viola contro il Venezia.

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è attesa per quella che sarà la reazione del pubblico nei confronti di Dusan Vlahovic. Il serbo sa che c’è solo un modo per allontanare le critiche: fare gol. Il Cagliari, tra le altre cose, è la squadra alla quale l’ex Partizan ha segnato i suoi primi due gol in Serie A nel novembre del 2019.

C’è chi propone di far prevalere la linea dell’indifferenza, chi continua ad augurarsi il pugno duro da parte della Fiorentina e chi invece sostiene che va impiegato il minimo indispensabile. Un primo termometro, in tal senso, sarà la lettura delle formazioni da parte dello speaker.