Il due più due sul mercato programmato dalla società è a un passo dall’essere realizzato

Un due più due di mercato programmato dalla Fiorentina e articolato in varie fasi per mettere insieme i quattro acquisti da dare a Italiano per il ritiro di Moena è ormai ad un passo dall’essere realizzato. Questo è l’aspetto che viene sottolineato stamani dal Corriere dello Sport-Stadio.

Il due più due consisteva nell’inserimento di giocatori come Mandragora e Gollini prima, per poi assestare un altro doppio colpo in seguito, a ridosso del ritiro. Nel caso specifico ovviamente si parla di Jovic e Dodô. Tutto questo a vantaggio del lavoro del tecnico che, sulle Dolomiti, si dovrebbe ritrovare a lavorare con un’intelaiatura di squadra praticamente già fatta.