Il duro comunicato della Curva Fiesole: “Pensare alla ripartenza del campionato è inaccettabile, se ricomincerete lo farete da soli”

Anche la Curva Fiesole prende una posizione piuttosto decisa in merito a una possibile ripartenza della Serie A e lo fa con un comunicato diffuso pochi minuti fa sui social. Nella nota si legge: “Inaccettabile pensare alla ripartenza della Serie A quando ancora ci sono centinaia di vittime. Per ripartire servono controlli, che toglierebbero tamponi e materiale a chi fino a oggi è stato in prima linea contro il virus. Se ripartirete lo farete da soli e insieme al vostro profitto, avrete anche il nostro disprezzo”. Dopo la lettera contro una possibile ripartenza dei campionati firmata da centinaia di curve di tutta Europa, anche la curva viola si unisce alla protesta.