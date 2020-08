Il fattore decisivo nella campagna acquisti della Fiorentina

Il fattore decisivo, in questo mercato strano e atipico, sarà sicuramente il tempo. Durante tutta la scorsa stagione, Daniele Pradè ha sempre ricordato come avesse avuto pochissimi giorni per costruire la Fiorentina, visto il suo arrivo ad inizio luglio, imputando a questo alcuni acquisti al fotofinish o certi errori di valutazione. Come sottolinea Calciomercato.com, quest’estate la dirigenza viola avrà tutto il tempo che le necessita, e non potrà ridursi agli ultimi giorni di mercato per chiudere i colpi più importanti. A poco più di 20 giorni dall’inizio del campionato, con la squadra in ritiro, è questo il momento di far inserire i giocatori che andranno a comporre la rosa dell’anno prossimo, con l’obbiettivo di avere un gruppo già unito e coeso il 19 settembre.

