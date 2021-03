Il Fenerbahce prova a distruggere il sogno per la panchina della Fiorentina: “C’è già stato un incontro con Sarri”

Tra incontri veri o presunti, di sicuro un pensierino a Maurizio Sarri la Fiorentina l’ha fatto e lo sta facendo, ma prima c’è la questione salvezza da portare a compimento, un dettaglio non da poco e che inevitabilmente rallenta qualunque operazione. Nel frattempo sul tecnico di Figline le attenzioni ci sono eccome, anche all’estero e secondo i media turchi quella del Fenerbahce su tutte. Il portale ajansspor.com parla anche di un incontro già andato in scena tra Sarri e il presidente Ali Koc, con un principio di accordo tra le parti. Non resta che attendere gli sviluppi della stagione viola e quelle che saranno le scelte del tecnico.