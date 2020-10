Il Flamengo non vuole privarsi di Pedro e la trattativa con la Fiorentina è avviata, ma c’è un ostacolo

Secondo quanto riportato dal sito brasiliano mundorubronegro.com ci sarebbero già stati contatti tra i dirigenti del Flamengo e quelli della Fiorentina per provare a trovare un accordo sulla permanenza di Pedro in rossonero almeno fino a luglio. Il contratto della punta con il Flamengo infatti è in scadenza a dicembre e non si sono verificate le condizioni per l’obbligo di riscatto da parte della società brasiliana. Il club di Rio de Janeiro vorrebbe allungare il prestito di altri sei mesi, mentre la Fiorentina sembra disposta a trattare solo per una cessione a titolo definitivo. La crisi però non permetterebbe al Flamengo di concludere un accordo a titolo definitivo per vari motivi economici.

0 0 vote Article Rating