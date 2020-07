Il focus sulla difesa: a San Siro va in scena lo show di Terracciano e la Fiorentina chiude la porta in faccia all’Inter

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro l’Inter la retroguardia viola si è completata con il proprio portiere. In parole povere, quando nel primo tempo i tre difensori fanno qualche liscio di troppo, Terracciano risponde sempre presente. Anzi, cala dei veri e propri miracoli in particolare su Lukaku. Nella ripresa invece crescono Milenkovic, Pezzella e Caceres, che non lasciano passare quasi nulla. Prova davvero solida del terzetto viola, che insieme a quella del portiere contribuisce al secondo clean sheet consecutivo. Sulle fasce prestazione diligente di Venuti, che ultimamente ha sempre concesso poche sbavature. Meno bene Dalbert, decisamente in ombra fino all’infortunio che lo costringe a lasciare il campo. Lo sostituisce Lirola, che spinge parecchio e quasi segna il gol decisivo ma si fa murare da Handanovic.

