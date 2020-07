Il focus sulla difesa: i tre dietro brancolano nel buio, Dalbert ormai sa solo tirare scarpate. Lirola non trova l’ispirazione nemmeno contro la sua ex squadra

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Beppe Iachini. Contro il Sassuolo abbiamo assistito a una delle più raccapriccianti prestazioni degli ultimi tempi, di cui ovviamente è responsabile anche la retroguardia viola. Difficile dare voti individuali quando Milenkovic, Ceccherini e Pezzella sono stati completamenti annebbiati dalle iniziative offensive degli avversari. Piccolo rammarico per l’argentino che sfiora il gol di testa colpendo il palo. Di Ceccherini si apprezza quantomeno il fatto che in fase offensiva si proponga più lui che Chiesa. Solita gara anonima per Lirola che non si fa ispirare nemmeno dalla sua ex-squadra. Velo pietoso su Dalbert che anche stavolta non si fa mancare un paio di scarpate e diversi svarioni difensivi. Quelle poche volte, invece, che riesce a liberarsi per il cross lo ritarda andando a ricercare l’avversario e perdendo inevitabilmente palla. Impossibile valutare Igor, entrato a partita ormai chiusa. Diamo invece l’unica sufficienza a Dragowski, vittima sacrificale della squadra che si vede arrivare quelli del Sassuolo da tutte le parti. Dopo aver salvato la baracca con una grande parate su Boga, si deve arrendere a tre gol decisamente imparabili.

0 0 vote Article Rating