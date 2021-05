Il futuro di Sarri? Alla fine può rientrare nel casting della Lazio

Per lungo tempo è stato nei sogni dei tifosi viola e in autunno la dirigenza della Fiorentina con lui prese anche contatti concreti, salvo sbattere sul muro del “subentro a stagione in corso”: per Maurizio Sarri potrebbero invece aprirsi le porte della Lazio, tradita da Simone Inzaghi e ora con l’esigenza di trovarne il sostituto. Il tecnico di Figline Valdarno, secondo Alfredo Pedullà, potrebbe diventare una suggestione concreta nei prossimi giorni, per ripartire dall’Europa League con i biancocelesti.