Il futuro di Zurkowski è nelle mani (e nella decisione) di Italiano

Oltre al mercato in entrata, la Fiorentina deve prendere una decisione per quanto riguarda il futuro di Szymon Zurkowski, centrocampista polacco riscattato da poche ore dall’Empoli per una cifra pari a 4,5 milioni. La società adesso può contro riscattarlo per 6 milioni, ma la decisione deve essere presa in accordo con Vincenzo Italiano.

Anche quello di Zurkowski sarà uno dei temi al centro del meeting che si svolgerà in settimana tra la società viola e l’allenatore. A scriverlo è la Repubblica.