Risultato clamoroso quello del derby di Istanbul giocato oggi tra Başakşehir e Galatasaray: finisce 7-0 per la squadra dell’ex Fiorentina Lucas Torreira che ha sconfitto pesantemente il club che la Fiorentina ha affrontato in Conference League. L’uruguaiano ha giocato titolare, senza però trovare la via del gol.

In rete ci sono andati Akturkoglu (tripletta), Icardi, Ndayishimiye, Mertens e Bardakci.