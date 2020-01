Il Genoa prova a convincere Criscito. Il difensore però…

Non c’è ancora una direzione in prosieguo della carriera di Domenico Criscito, capitano del Genoa. È ancora in corso il summit, iniziato nel pomeriggio, col suo entourage e col presidente Enrico Preziosi, ma una decisione ancora non è stata presa. Come riporta Tuttomercatoweb, dopo aver raggiunto un accordo con la Fiorentina, il Genoa sta provando a convincere il difensore napoletano ad accettare i viola, ma al momento Criscito è indeciso, combattuto tra l’affetto per la piazza e l’accettazione della scelta fatta dalla società, la Fiorentina che lo vorrebbe per rafforzare la propria retroguardia.