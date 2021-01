Il Genoa vince e accorcia sulla Fiorentina: Zajc e Destro affossano il Bologna di Mihajlovic. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il secondo anticipo della 17 giornata di Serie A: a Marassi si affrontavano il Genoa di Ballerini e il Bologna di Mihajlovic. Nonostante la classifica i padroni di casa, con una partita attenta e cinica, superano gli ospiti grazie a una rete per tempo.

Il vantaggio arriva sul finale della prima frazione di gara: è Zajc a ribadire in rete un pallone vacante in aria ospite. Raddoppio genoano che arriva al 55′ del secondo tempo grazie alla complicità di Schouten. Il mediano olandese perde un pallone sul limite della propria area di rigore lanciando Destro uno contro uno con Da Costa: l’ex Milan e Roma non sbaglia e chiude il match. Al novantesimo il risultato finale è 2-0 per il Genoa. La squadra di Ballerini, che trova il terzo risultato positivo in 4 gare, torna a vincere e arriva a -1 dalla Fiorentina di Cesare Prandelli.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 37, Inter 36, Roma 33, Atalanta 31, Juventus 30, Sassuolo 29, Napoli 28, Lazio 25, Verona 24, Benevento 21, Sampdoria 20, Bologna 17, Udinese 16, Fiorentina 15, Spezia, Cagliari, Genoa 14, Parma, Torino 12, Crotone 9.