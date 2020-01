Il gioiello viola cambia procuratore e cerca un’altra squadra

L’attaccante della Fiorentina, Bobby Duncan ha cambiato il proprio agente. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il cugino di Steven Gerrard ha lasciato il procuratore che l’aveva portato in Italia, ovvero Saif Rubie.

Dopo il polverone innalzato proprio da Rubie contro il Liverpool, Duncan passa a SportsTotal e questo potrebbe cambiare qualcosa anche nella sua carriera.

Il giocatore potrebbe infatti lasciare Firenze per cercare fortune, in prestito, altrove. In viola non sta trovando troppo spazio e vuole crescere ancora nel calcio che conta.