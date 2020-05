Il giovane Masi: “La maglia della Fiorentina è una seconda pelle, aspetto un segnale per legarmi ancora alla squadra del mio cuore”

Lunga intervista al portale mondoprimavera.com per il difensore della Fiorentina Under 18 Tommaso Masi, che ha raccontato il suo sogno di giocare con la maglia viola in Serie A: “Questa è la mia decima stagione con la Fiorentina, e nel corso della mia trafila in viola ho avuto spesso il privilegio di indossare la fascia da capitano e di rappresentare la mia squadra, in campo e in alcuni eventi pubblici. Che dire, vestire la maglia del club per cui tifo fin da bambino e sapere di esserne il capitano è un onore e un onere, perché so cosa significa rappresentare una città come Firenze, che ha alle spalle una storia straordinaria. Al tempo stesso, però, so che la strada è ancora lunga per arrivare a raggiungere il mio sogno: quello di giocare in Serie A con la Fiorentina, con quella maglia che ormai per me è come una seconda pelle. Aspetto un segnale dalla Fiorentina, per potermi legare ancora per tante stagioni al club del mio cuore, anche se gli attestati di stima arrivati da altre società sia italiane che straniere mi hanno riempito di orgoglio e mi hanno confermato la bontà del percorso fatto fino a questo momento. Spero di poter definire al più presto il mio futuro, con l’obiettivo primario di vestire la maglia viola anche in Primavera e dare il mio contributo al progetto di crescita pensato dal presidente Commisso, persona che ammiro per la voglia e la determinazione che sta facendo vedere in questa avventura alla guida della Fiorentina“.