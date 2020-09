Il grande annuncio di Brian Laudrup: “Dopo dieci anni di cure ho sconfitto il cancro”

Una lunga battaglia che ha avuto un finale straordinario. E’ quella che ha visto protagonista l’ex campione della Fiorentina, Brian Laudrup che ha detto: “Dopo dieci anni di trattamenti e controlli, finalmente sono guarito dal cancro del linfoma follicolare! Un enorme grazie all’incredibile e meraviglioso staff medico del Rigshospitalet”.

Laudrup era arrivato a Firenze dopo gli Europei del 1992 che aveva vinto a sorpresa con la maglia della Danimarca addosso. La sua partenza in viola fu folgorante, al pari di quella della squadra. Una formazione infarcita di campioni che finì incredibilmente in B dopo la sciagurata decisione presa da Vittorio Cecchi Gori di esonerare Radice per far arrivare Agroppi. In Italia Laudrup ha vestito anche la maglia del Milan.