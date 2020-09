Il Las Palmas fa sul serio per un esubero della Fiorentina

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore (LEGGI QUI) il Las Palmas fa sul serio per Kevin Prince Boateng. Secondo quanto riportato da Radio Marca GC, gli spagnoli sono decisi a riportare in Liga l’attaccante di proprietà della Fiorentina. Per convincerlo, avrebbero preparato un contratto triennale.

La società delle Canarie, che milita nella seconda divisione spagnola, potrebbe sfruttare il fatto che nel club viola Boateng è considerato come un esubero ed è fuori dal progetto tecnico. Per il ghanese, che ha già militato al Las Palmas quattro stagioni fa, potrebbe essere l’occasione giusta per ritrovarsi dopo l’ultima stagione difficile.