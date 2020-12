Il Lecce perde 3-0 in casa e Corvino ci mette la faccia: “Blackout generale! Spiace per i tifosi”

Questo pomeriggio pomeriggio è andata in scena la tredicesima giornata di Serie B, allo stadio Via del Mare di Lecce i padroni di casa affrontavano il Pisa: nonostante i 7 punti tra le due squadre, con i salentini al quinto posto in classifica, al novantesimo il risultato finale è 0-3 per gli ospiti. Figuraccia per i giallorossi che dopo venti minuti della prima frazie di gara erano già in svantaggio di due reti.

Al termine della partita a metterci la faccia è il direttore sportivo Pantaleo Corvino, ex dirigente della Fiorentina, che al termine della partita ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Blackout generale. Dopo nove risultati utili consecutivi in questa gara si è sbagliato tutto. Gli avversari niente. Tutti amareggiati per la prestazione, compresi i ragazzi, soprattutto per il dispiacere dato ai tifosi che ci hanno seguito a distanza. Bisogna ritrovare subito tutte le energie possibili per ripartire”.