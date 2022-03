Il Marocco di Amrabat stende il Congo e vola in Qatar

Nella corsa verso il Mondiale si sono giocate il pass verso il Qatar Marocco e Congo. Tra i Leoni dell’Atlante dal 1′ anche Sofyan Amrabat. Dopo l’1 a 1 dell’andata a Casablanca i padroni di casa passano in vantaggio già al 21′ con Ounahi. Poi Tissoudali raddoppia sul finire della prima frazione. Nel secondo tempo il Marocco dilaga: 3 a 0 ancora di Ounahi, con il centrocampista dell‘Angers che sigla la sua doppietta personale. Poi Hakimi cala il poker su una respinta del portiere. Da segnalare i novanta minuti in campo per Amrabat, con il centrocampista della Fiorentina che ha rimediato un cartellino giallo al 25′.