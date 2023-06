“Il matrimonio di Castrovilli? Mi sono imposto io. Boateng quello più complicato, location da cartolina in Toscana”

Il wedding planner, Enzo Miccio, su Gazzetta.it ha parlato del matrimonio organizzato tra il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, e l’ex Miss Italia, Rachele Risaliti.

“Lì mi sono imposto io… – ha detto Miccio – Conosco Rachele, ero in giuria a Miss Italia. Le voglio bene. È nella copertina del mio libro, ‘Ditemi sempre di sì’. Le ho scritto ‘Il matrimonio te lo organizzo io’. Bello”.

“E poi quello più complicato? Di Boateng. In Toscana, in una location da cartolina. Un borgo. Loro sono molto riservati, non volevano paparazzi, avevano dato l’esclusiva a una sola rivista. Sono anche un po’, bonariamente, folli… È stato il primo matrimonio nel metaverso”.