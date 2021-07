“Il mercato della Fiorentina sarà graduale perché prima Italiano dovrà valutare i calciatori a disposizione. Penso che Milenkovic se ne andrà, Pezzella…”

Il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Italiano arriva dal basso ma è riuscito a migliorare tanti calciatori, ci vorrà grande sostegno da parte di tifosi e società nei momenti difficili. Gattuso? Avrebbe proposto un calcio diverso. Italiano avrà bisogno di tempo anche per capire con che ambiente ha a che fare e per entrare nella testa dei calciatori. Il suo 4-3-3 ha bisogno di un regista, oppure si pensa che Pulgar possa ancora giocare in quel ruolo?”.

E poi ha aggiunto: “Intanto Italiano dovrà incassare la disponibilità dei giocatori, Firenze è una piazza difficile per tanti motivi e Vincenzo è un allenatore diverso dagli altri. In ottica mercato so che Ricci piace tanto, ma gli acquisti saranno un po’ graduali perché prima Italiano dovrà conoscere i giocatori che ha a disposizione per valutarli. Su Lirola mi aspetto che venga fatto un ragionamento completo. Milenkovic? Sono convinto che avendo Ramadani come agente alla fine se ne andrà, mentre in merito a Pezzella credo che, parlando con Italiano, chiarirà la sua situazione”.