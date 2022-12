“Il mercato di gennaio è pericoloso, ci vuole poco a rovinarsi. Amrabat? In Inghilterra non perdono tempo…”

Beppe Ursino, ex direttore sportivo, ha parlato a Radio Sportiva della possibile cessione di Amrabat dopo il gran Campionato Mondiale disputato dal giocatore marocchino della Fiorentina:

“Nel mercato di gennaio ci vuole attenzione perché ci si può salvare e rovinare allo stesso tempo. Prendere certi giocatori a cifre da capogiro non succede spesso nella sessione invernale, specie in Italia. In Inghilterra invece è diverso, infatti penso che se alla Fiorentina si presentassero con 35-40 milioni lo darebbero via subito“.