Il messaggio lanciato da Commisso e la voglia di tenere fede alla promessa. Un uomo in pole, ma attenzione alla soluzione a sorpresa

“Ora pensiamo al Cagliari e poi darò altre risposte a Firenze”. Questo il messaggio lanciato sabato sera dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Un impegno a cui il numero uno gigliato vuol tenere fede.

Ma quale potrebbe essere, la prima mossa viola in chiave futuro? L’istinto vorrebbe che Commisso accenda subito i riflettori sul nome del nuovo allenatore, specie nel caso di candidati comunque forti come De Zerbi, Gattuso o Juric.

Secondo quanto riportato da La Nazione però i tempi per aver raggiunto un accordo e metterlo al centro della piazza non sono (e non possono esserlo) maturi. E questo nonostante Gattuso sia in pole position e parallelamente ci sia stato un ritorno di fiamma importante su De Zerbi. La Fiorentina non ha comunque precluso la soluzione a sorpresa che porterebbe all’arrivo di un tecnico straniero.