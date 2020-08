Il Milan di Pioli alla ricerca di un difensore. L’interesse per i due Nikola di Fiorentina e Napoli

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di un difensore da affiancare al capitano Alessio Romagnoli. Non è un segreto che i rossoneri siano alla ricerca di un nuovo difensore centrale, visti i dubbi sul futuro di Mateo Musacchio e Leo Duarte, i quali non danno le garanzie giuste al tecnico ex Fiorentina. Sul taccuino della dirigenza rossonera figura da tempo il nome di Nikola Milenkovic, vista la sua buonissima stagione disputata in maglia viola. Oltre al serbo tra i nomi graditi al club di Milano ci sarebbe anche quello di un altro difensore connazionale di Milenkovic, ovvero Nikola Maksimovic. Sul difensore del Napoli oltre al Milan sembrano esserci anche Roma ed Everton sullo sfondo. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro. Quello di Milenkovic invece sembra esser più proibitivo per le casse rossonere.

0 0 vote Article Rating