Il Milan di Pioli vince ancora e batte anche un Sassuolo in gran forma. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Prosegue inarrestabile la marcia del Milan di Stefano Pioli, che vince anche in casa del Sassuolo, una delle squadre più in forma in questa fase di campionato. Vittoria arrivata grazie alla doppietta di Ibrahimovic nel primo tempo, nel mezzo invece la rete su rigore di Caputo. La squadra dell’ex tecnico viola si arrampica così momentaneamente al quinto posto in solitaria.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 72, Lazio 69, Milan 59, Roma 58, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Fiorentina, Cagliari 42, Sampdoria 41, Parma 40, Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 24, Spal 19.