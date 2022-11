In vista della prossima stagione, il Milan sembra già attivo per quanto riguarda il calciomercato. In particolare, i rossoneri monitorano la situazione in porta, dove adesso il protagonista è l’ex Fiorentina Ciprian Tatarusanu, visto l’infortunio di Maignan. Il contratto del rumeno, tuttavia, è in scadenza a giugno 2023 ed è difficile ipotizzare un suo rinnovo.

Come riferisce Tuttosport sul proprio portale, il Milan sarebbe interessato a Marco Sportiello come riserva di Maignan. Il classe ’92, anch’esso ex viola, sarebbe un acquisto funzionale anche in ottica Champions League: l’approdo di un italiano, infatti, farebbe recuperare un posto nella lista della competizione UEFA.