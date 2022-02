Il Napoli batte la Lazio e aggancia la vetta, facendo un piacere anche alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Gran vittoria del Napoli nel posticipo della domenica sera, sul campo della Lazio: successo arrivato per 2-1 proprio al 94′, a pochi secondi dalla fine, un po’ come accaduto alla Fiorentina. Dopo lo 0-0 del primo tempo, nella ripresa il vantaggio azzurro firmato da Insigne con un destro preciso da fuori area. Poi all’88’ il gol splendido di Pedro con un sinistro al volo dal limite. E proprio all’ultimo minuto di recupero il mancino chirurgico di Fabian Ruiz che manda la squadra di Spalletti in testa insieme al Milan e lascia la Lazio appena un punto sopra la Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli, Milan 57, Inter* 55, Juventus 50, Roma, Atalanta* 44, Lazio 43, Fiorentina* 42, Verona 40, Sassuolo 36, Torino* 33, Bologna* 32, Empoli 31, Udinese*, Sampdoria, Spezia 26, Cagliari 25, Venezia* 22, Genoa 17, Salernitana* 15.

*una partita in meno