Il Napoli dopo aver travolto Gasperini e l’Atalanta cade in casa all’esordio in Europa. Roma corsara in Svizzera

Negli anticipi delle 19 di Europa League il Napoli di Gattuso e la Roma hanno sfidato rispettivamente l’AZ Alkmaar e lo Young Boys. Le due italiane sono uscite dall’esordio in Europa League con un verdetto agrodolce per il nostro paese. Dopo la convincente vittoria contro l’Atalanta, il Napoli è uscito sconfitto dal match del San Paolo contro gli olandesi; decisivo un gol di De Wit al 57′. Roma corsare invece in Svizzera. I giallorossi sul campo dello Young Boys si sono imposti per 2-1. A segno Kumbulla e Peres.

