Il Napoli fa un favore alla Fiorentina battendo lo Spezia, Bologna e Udinese di fatto si salvano insieme. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Doppio anticipo delle 15 per la 35esima giornata di Serie A e risultato molto positivo per la Fiorentina da La Spezia, dove il Napoli ha travolto i padroni di casa per 4-1: a segno subito Zielinski dopo un quarto d’ora, quindi la doppietta di Osimhen a chiudere il primo tempo. Nella ripresa prima Piccoli per lo Spezia e poi Lozano per chiudere il conto. Liguri che restano quindi alle spalle della Fiorentina.

Alla Dacia Areana invece un classico 1-1 tra due squadre come Udinese e Bologna, a cui il pareggio faceva comodo per raggiungere quota 40 e salvarsi: gol del solito De Paul nel primo tempo e pareggio di Orsolini, su rigore, nel finale.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Inter 82, Napoli 70, Milan, Atalanta, Juventus 69, Lazio* 64, Roma 55, Sassuolo 53, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese, Bologna 40, Genoa 36, Fiorentina 35, Torino, Spezia 34, Cagliari 32, Benevento 31,Parma 20, Crotone 18. (* una partita da recuperare)