Il Napoli gioca a tennis con un Sassuolo che ormai non ha più nulla da dire, il Verona invece inguaia il Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una goleada classica di fine stagione quella che ha rifilato il Napoli al Sassuolo al ‘Maradona’ in uno dei due anticipi delle 15: addirittura 6-1 per gli uomini di Spalletti, a segno subito al 7′ con Koulibaly e poi altre tre volte nei primi 20 minuti: al 15′ Osimhen, al 19′ Lozano e al 21′ Mertens. Nella ripresa doppietta per Mertens al 54′ e sesto gol di Rrahmani all’80’, prima del gol della bandiera di Maxime Lopez all’87’.

Sull’altro campo vittoria pesante del Verona a Cagliari, con i sardi che ora potrebbero essere agganciati dalla Salernitana al terz’ultimo posto. E’ finita 2-1 con le reti di Barak e Caprari nel primo tempo e quella inutile di Joao Pedro al 58′.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 74, Inter 72, Napoli 70, Juventus 66, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina 56, Atalanta 55, Verona 52, Sassuolo 46, Torino 44, Udinese 43, Bologna 42, Empoli 37, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana* 25, Genoa 25, Venezia 22*.

*una partita in meno