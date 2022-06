Il Napoli potrebbe salutare due portieri in un colpo solo… e salire sul treno perso dalla Fiorentina

Guglielmo Vicario è stato probabilmente il primo obbiettivo della Fiorentina per la porta. Prima che i dirigenti viola spostassero le attenzioni e le risorse su altri ruoli, accontentandosi di un ripiego tra i pali. Milinkovic-Savic o Gollini, quest’ultimo al momento in apparente vantaggio, rappresentano infatti delle soluzioni low cost e non certo delle prime scelte.

Nel frattempo succede però che Vicario, riscattato dall’Empoli, da oggetto del desiderio di tutti rischia di essere dimenticato. Questo perché lo spazio nelle medio-grandi di Serie A sembra esaurito, almeno fino ad oggi. Secondo Radio Kiss Kiss, infatti, in casa Napoli si sarebbe aperta la clamorosa ipotesi che sia Ospina sia Meret (quest’ultimo sembrava a un passo dal rinnovo) possano partire.

In tal caso il Napoli si ritroverebbe con due portieri da comprare. Uno può essere Sirigu, che agirebbe da numero dodici, mentre come titolare De Laurentiis potrebbe fare un pensierino proprio per Vicario. Il numero uno dell’Empoli è senz’altro il più promettente tra i portieri sul mercato, e attualmente sta vivendo una situazione di stallo. La Fiorentina ne avrebbe potuto senz’altro approfittare, ma per questo ruolo è stata presa una decisione diversa.