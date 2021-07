Il nuovo centrocampo viola nasce senza Amrabat: e l’operazione rivincita si complica in partenza

E’ chiamato decisamente ad un’inversione di tendenza Sofyan Amrabat, dopo una prima stagione molto deludente rispetto alle attese e al prezzo pagato per lui dalla Fiorentina, ma la sua stagione è partita subito in salita con l’operazione per i problemi di pubalgia. Il marocchino starà fermo 2-3 settimane, saltando di fatto tutta la prima parte della preparazione estiva e quasi certamente anche i primi impegni ufficiali (il primo in programma è il 15 agosto, in Coppa Italia con l’Ascoli). Come nascerà dunque il centrocampo viola? Sicuramente zoppicando o quantomeno senza tutti gli interpreti a disposizione fin da subito. Un problema non da poco per lui, in cerca della rivincita, ma anche per Italiano.