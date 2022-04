Il nuovo logo della Fiorentina divide i tifosi, ma la società non cambierà nome

Negli ultimi giorni, a Firenze e dintorni, non si è fatto altro che parlare del nuovo logo della Fiorentina. Complice la sosta del campionato e una città che ama dibattere su questioni varie, si stanno moltiplicando le prese di posizione fra critiche e consensi. Sono arrivati striscioni anche da parte del tifo organizzato, e inoltre c’è il timore che il nome Fiorentina possa sparire vista l’importanza data sul logo alla V di Viola.

Un timore che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, pare non avere fondamento. Il nome Fiorentina non sparirà, ma ACF sì: si tratta dell’abbreviazione che era stata utilizzata dopo il fallimento perché non poteva più chiamarsi A.C. Fiorentina dal momento che la società di Cecchi Gori era fallita. E così i Della Valle, che avevano riacquistato il marchio, erano stati costretti ad aggiungere una F ad AC.