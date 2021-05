Il padre di Lirola: “Pol pensa esclusivamente all’Olympique Marsiglia. Spera che il club francese possa trovare presto un accordo con la Fiorentina”

Dopo una seconda metà di stagione molto interessante con l’Olympique de Marseille, Pol Lirola è uno dei giocatori in prestito con opzione che potrebbe rimanere nella prossima stagione. Se Pablo Longoria vuole abbassare il costo del cartellino con la Fiorentina (intorno agli 11 milioni di euro), il terzino spagnolo spera in un esito positivo in questo caso.

Come riferisce il padre del calciatore, Miquel Lirola, Pol pensa solo all’OM e vuole assolutamente restare a Marsiglia la prossima stagione. “Pol pensa solo a una cosa, che i club siano d’accordo sul trasferimento e che possa continuare all’Olympique. Ha altre opzioni ma vuole solo sentire parlare dell’OM, ​​non vuole tornare alla Fiorentina” ha detto a La Provence.